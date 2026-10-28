Vertiv en hausse grâce à la révision à la hausse de ses prévisions et à ses résultats encourageants du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action du fournisseur d'infrastructures numériques Vertiv VRT.N progresse de 16,1% à 242,45 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 à une fourchette comprise entre 14,45 et 14,85 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 14 milliards de dollars

** La société table désormais sur un BPA ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 7,10 $ et 7,20 $, contre une prévision antérieure de 6,65 $ à 6,75 $

** VRT affiche pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires de 4,31 milliards de dollars et un BPA ajusté de 2,21 dollars, dépassant ainsi les estimations consensuelles des analystes qui s’établissaient respectivement à 3,76 milliards de dollars et 1,83 dollar, selon les données compilées par LSEG

** Ces résultats encourageants s’expliquent par des commandes organiques qui ont plus que doublé d’une année sur l’autre, ainsi que par une amélioration générale des performances – directeur général

** 29 des 33 courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, trois « conserver » et un « vendre »; le cours cible médian est de 330 $ – données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 28,7% depuis le début de l'année