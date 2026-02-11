 Aller au contenu principal
Vertiv bondit après des résultats trimestriels solides et des prévisions optimistes
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 15:51

Vertiv a enregistré une nette progression de ses résultats au quatrième trimestre 2023, surpassant les anticipations des analystes. Le bénéfice par action s'est établi à 1,36 dollar, contre 0,99 dollar un an plus tôt, alors que le consensus FactSet attendait 1,29 dollar. Le chiffre d'affaires a atteint 2,88 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 2,35 milliards enregistrés un an auparavant, un niveau conforme aux prévisions du marché.

Pour le premier trimestre 2024, l'entreprise spécialisée dans les infrastructures critiques table sur un bénéfice par action entre 0,95 et 1,01 dollar, supérieur à l'estimation moyenne de 0,94 dollar. Le chiffre d'affaires attendu se situe entre 2,5 et 2,7 milliards de dollars, contre une prévision de 2,54 milliards. Ces perspectives, jugées solides, permettent une hausse de 22% du titre à l'ouverture.

À plus long terme, Vertiv anticipe pour l'exercice 2026 un bénéfice par action compris entre 5,97 et 6,07 dollars et des revenus allant de 13,25 à 13,75 milliards de dollars. Ces chiffres dépassent nettement les attentes des analystes, qui prévoyaient en moyenne un bénéfice de 5,33 dollars par action et un chiffre d'affaires de 12,45 milliards, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.

VERTV HOLDINGS RG-A
241,000 USD NYSE +20,84%
