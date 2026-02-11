Vertiv bondit après des résultats trimestriels solides et des prévisions optimistes
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 15:51
Pour le premier trimestre 2024, l'entreprise spécialisée dans les infrastructures critiques table sur un bénéfice par action entre 0,95 et 1,01 dollar, supérieur à l'estimation moyenne de 0,94 dollar. Le chiffre d'affaires attendu se situe entre 2,5 et 2,7 milliards de dollars, contre une prévision de 2,54 milliards. Ces perspectives, jugées solides, permettent une hausse de 22% du titre à l'ouverture.
À plus long terme, Vertiv anticipe pour l'exercice 2026 un bénéfice par action compris entre 5,97 et 6,07 dollars et des revenus allant de 13,25 à 13,75 milliards de dollars. Ces chiffres dépassent nettement les attentes des analystes, qui prévoyaient en moyenne un bénéfice de 5,33 dollars par action et un chiffre d'affaires de 12,45 milliards, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.
Valeurs associées
|241,000 USD
|NYSE
|+20,84%
A lire aussi
-
Heineken a annoncé mercredi supprimer entre 5.000 et 6.000 emplois face à ce que le brasseur néerlandais a qualifié de "conditions de marché difficiles", alors qu'il a fait état de volumes de bières en baisse en 2025. L'entreprise a déclaré dans un communiqué qu'elle ... Lire la suite
-
Humanitarian Pilots Initiative (HPI) mène régulièrement des opérations de surveillance aérienne dans l'Atlantique pour repérer des bateaux en difficulté, avec ce défi: localiser des pirogues longues d'une vingtaine de mètres dans une zone vaste comme la Suisse, ... Lire la suite
-
Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont accéléré beaucoup plus que prévu en janvier et le taux de chômage a reculé, signalant une stabilisation du marché du travail qui pourrait donner plus de marges de manoeuvre à la Réserve fédérale (Fed) pour maintenir ... Lire la suite
-
En remportant avec le super-G mercredi sa troisième médaille d'or olympique en cinq jours, le Suisse Franjo von Allmen continue d'écrire l'histoire du ski alpin et rejoint les légendes autrichienne Toni Sailer et française Jean-Claude Killy, les seuls avant lui ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer