Vertiv acquiert PurgeRite pour environ 1 milliard de dollars afin d'étoffer son portefeuille de services de refroidissement liquide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vertiv Holdings VRT.N a annoncé lundi qu'il allait acquérir la société de services HVAC PurgeRite Intermediate pour environ 1 milliard de dollars, alors que le fabricant d'équipements d'alimentation des centres de données cherche à étendre son portefeuille de services de refroidissement liquide.

Les actions de la société ont augmenté de 1,5 % avant la cloche.

L'acquisition auprès de la société de capital-investissement Milton Street Capital devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.

Cela intervient à un moment où le boom de l'IA augmente la pression sur le réseau électrique, poussant les opérateurs de centres de données à adopter des conceptions plus efficaces , à faibles émissions, telles que le refroidissement par liquide et par air naturel, afin de réduire la consommation d'énergie et d'eau.

Le même jour, son homologue Eaton ETN.N a également annoncé qu'il achèterait l'activité thermique de Boyd Corporation, qui comprend sa technologie de refroidissement liquide, pour 9,5 milliards de dollars .

PurgeRite fournit des services de rinçage mécanique, de purge et de filtrage pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC) aux centres de données ainsi qu'aux installations industrielles et commerciales.