Vertical Semiconductor, une entreprise dérivée du MIT, lève 11 millions de dollars pour la technologie des puces d'alimentation en IA

Vertical Semiconductor, une startup issue du Massachusetts Institute of Technology, a annoncé mercredi avoir levé 11 millions de dollars de fonds pour commercialiser une technologie de puce capable de fournir de l'électricité aux serveurs d'intelligence artificielle de manière plus efficace.

Vertical fabrique des puces à partir d'un matériau appelé nitrure de gallium, une alternative au silicium qui devient centrale dans un effort mené par le concepteur de puces Nvidia

NVDA.O pour retravailler les puces auxiliaires à l'intérieur des centres de données d'intelligence artificielle afin de diriger l'électricité et de la convertir sous la forme requise par les puces de Nvidia.

Ces centres de données consomment actuellement autant d'énergie que certaines villes. Cependant, lors de la conversion des énormes tensions des centrales électriques en minuscules tensions nécessaires aux puces, une grande partie de l'électricité génère simplement de la chaleur. Cette situation a suscité une frénésie d'investissements et un intérêt pour la réduction de cette perte. "C'est de l'énergie que vous ne fournissez pas à (pour les tâches informatiques) - elle se transforme directement en chaleur", a déclaré Matt Hershenson, partenaire de Playground Global, la société de capital-risque qui a mené le tour de financement, lors d'une interview.

Des fabricants de puces bien établis tels que Renesas

6723.T , Infineon IFXGn.DE et Power Integrations POWI.O travaillent tous avec Nvidia pour développer des puces à base de nitrure de gallium, connu sous le nom de "GaN" dans l'industrie des puces, pour les centres de données d'intelligence artificielle.

Mais Vertical, qui prévoit de livrer des prototypes cette année et des puces l'année prochaine, a une approche différente qui, espère-t-elle, rendra ses puces plus petites et plus froides.

Sur la plupart des puces GaN existantes, les transistors - les éléments fondamentaux des puces - sont disposés horizontalement. La disposition verticale, comme son nom l'indique, empile les parties du transistor les unes sur les autres, ce qui permet d'obtenir des puces plus compactes.

Cette approche est issue des travaux menés au MIT par Tomas Palacios, professeur à l'école et cofondateur de l'entreprise, et développés par Joshua Perozek, dont les recherches doctorales portaient sur cette technologie.

Cynthia Liao, qui a rejoint la Sloan School of Management du MIT en tant que directeur général, a déclaré que la startup espérait concurrencer les acteurs établis en offrant aux propriétaires de centres de données des économies de coûts plus importantes au fil du temps que les technologies plus établies.

"Nous pensons offrir une solution de nouvelle génération convaincante qui ne se limite pas à quelques points de pourcentage ici et là, mais qui constitue une transformation progressive", a déclaré M. Liao lors d'une interview.