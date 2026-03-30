Vertical Aerospace rebondit grâce à un financement de 850 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour, y compris l'émission d'actions de la société pour un montant de 50 millions de dollars)

30 mars - ** Les actions cotées en bourse de Vertical Aerospace EVTL.N ont augmenté de 5,3 % à 2,17 $ en début de séance après l'annonce d'un plan de financement global de 850 millions de dollars

** L'action EVTL a chuté au cours des six dernières séances, perdant environ 44 % pour atteindre son plus bas niveau historique de 2,06 $ le vendredi ** La société basée au Royaume-Uni déclare avoir levé 50 millions de dollars par le biais d'une nouvelle émission d'actions ordinaires et avoir conclu un accord pour un capital engagé supplémentaire pouvant atteindre 800 millions de dollars

** En plus de la levée de fonds, Mudrick Capital Management a accepté d'étendre l'échéance de ses billets convertibles PIK existants de décembre 2028 à décembre 2030, et de fournir jusqu'à 50 millions de dollars de nouveaux billets convertibles sous réserve de certaines conditions

** Yorkville Advisors fournira jusqu'à 250 millions de dollars d'actions privilégiées convertibles et une ligne de crédit pour des actions ordinaires d'un montant maximum de 500 millions de dollars

** Co a l'intention d'utiliser le produit du financement pour financer la R&D, la poursuite du développement de ses avions, l'expansion des capacités d'essai, de fabrication et de certification, entre autres

** Au 31 décembre, la société disposait de 69 millions de livres sterling (environ 91 millions de dollars) de liquidités et d'équivalents

** Le fonds spéculatif Mudrick, basé à New York, est le principal investisseur avec 54,66 millions d'actions sur un total de 102,3 millions d'actions ordinaires en circulation, selon le LSEG

** Jusqu'à vendredi, les actions cotées aux Etats-Unis ont plongé de 61% depuis le début de l'année, après un plongeon de 58% en 2025

** Sur les 9 analystes qui couvrent EVTL, 7 notent "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et 1 "vente"; PT médian $11 - LSEG