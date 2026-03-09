Vertex va demander l'autorisation de mise sur le marché américain après des résultats prometteurs obtenus à un stade avancé pour son médicament contre les maladies rénales

Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a déclaré lundi que son médicament expérimental a fortement réduit un signe clé de lésions rénales dans un essai de stade avancé, mettant la société sur la bonne voie pour demander l'approbation des États-Unis d'ici la fin du mois.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 7 % dans les échanges prolongés.

Le médicament, le povetacicept, est développé pour traiter les patients atteints de néphropathie IgA, une maladie auto-immune grave qui peut entraîner une insuffisance rénale ou la mort chez une grande partie des patients dans les 20 ans suivant le diagnostic, a déclaré Vertex.

Selon les données provisoires de l'essai, le povetacicept a contribué à réduire les protéines dans l'urine, un signe clé de lésions rénales, de 52 % après 36 semaines, contre une baisse de 4,3 % chez les patients ayant reçu un placebo.

Les résultats "placent fermement le povetacicept comme un concurrent clair et un leader potentiel dans l'IgAN", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

Le médicament a également réduit les niveaux d'un anticorps nocif d'environ 79,3 % et a aidé à éliminer le sang dans les urines pour plus de 85 % des patients par rapport au placebo.

Les données montrent une efficacité compétitive par rapport au traitement approuvé Voyxact d'Otsuka 4768.T et se comparent favorablement au médicament expérimental VERA.O atacicept de Vera Therapeutics, a déclaré Seigerman.

Vertex a déclaré que le médicament, administré sous forme d'injection une fois toutes les quatre semaines, était généralement sûr et bien toléré.

Les résultats intermédiaires portent sur 199 patients ayant terminé 36 semaines de traitement.

L'essai complet sur 605 patients se poursuivra pendant deux ans et permettra de déterminer si le médicament ralentit la perte à long terme de la fonction rénale.

Vertex a déclaré qu'elle prévoyait de compléter sa demande complète auprès de la Food and Drug Administration américaine d'ici à la fin du mois de mars et qu'elle utilisait un bon d'examen prioritaire pour réduire le délai d'examen standard de 10 mois à six mois.