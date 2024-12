Vertex Pharmaceuticals: résultat décevant pour son antidouleur suzetrigine

(AOF) - Vertex Pharmaceuticals est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street. Même si la suzetrigine, son médicament antidouleur non opioïde, a atteint l'objectif principal d'un essai de phase intermédiaire, cette réduction intra-groupe statistiquement significative et cliniquement significative de la douleur n’a pas été supérieure à celle du placebo chez les patients souffrant d'un syndrome radiculaire lombaire. "Nos analyses post-hoc suggèrent que cela pourrait être dû à la forte réponse placebo dans cette étude", déclare la directrice médicale Carmen Bozic.

"Nous restons déterminés à innover dans notre conception d'étude de phase 3 pour contrôler l'effet placebo alors que nous faisons progresser la suzetrigine vers un développement pivot pour cette condition", ajoute-t-elle.

AOF - EN SAVOIR PLUS