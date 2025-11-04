Vertex Pharmaceuticals resserre vers le haut son objectif annuel de chiffre d'affaires

(AOF) - Vertex Pharmaceuticals a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Sur la période de juillet à septembre, la société a vu son bénéfice net par action ajusté atteindre 4,80 dollars, contre 4,38 dollars un an plus tôt, alors que le consensus tablait sur 4,57 dollars. Le bénéfice net trimestriel s’est quant à lui élevé à 1,082 milliard de dollars, soit une progression de 3,54% par rapport au troisième trimestre 2024.

Au niveau du chiffre d'affaires, il a atteint 3,076 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 11%, là où le consensus l'attendait autour de 3,05 milliards de dollars.

L'activité du laboratoire pharmaceutique a été soutenue par la poursuite de la bonne performance des thérapies contre la mucoviscidose et les premières contributions de trois lancements en cours.

Grâce à ces bons résultats, Vertex Pharmaceuticals a revu à la hausse certains de ses objectifs financiers. Les revenus sont par exemple désormais attendus entre 11,9 et 12 milliards de dollars sur l'année, contre de 11,85 à 12 milliards de dollars auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS