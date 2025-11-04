 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 031,49
-0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vertex Pharmaceuticals resserre vers le haut son objectif annuel de chiffre d'affaires
information fournie par AOF 04/11/2025 à 14:01

(AOF) - Vertex Pharmaceuticals a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Sur la période de juillet à septembre, la société a vu son bénéfice net par action ajusté atteindre 4,80 dollars, contre 4,38 dollars un an plus tôt, alors que le consensus tablait sur 4,57 dollars. Le bénéfice net trimestriel s’est quant à lui élevé à 1,082 milliard de dollars, soit une progression de 3,54% par rapport au troisième trimestre 2024.

Au niveau du chiffre d'affaires, il a atteint 3,076 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 11%, là où le consensus l'attendait autour de 3,05 milliards de dollars.

L'activité du laboratoire pharmaceutique a été soutenue par la poursuite de la bonne performance des thérapies contre la mucoviscidose et les premières contributions de trois lancements en cours.

Grâce à ces bons résultats, Vertex Pharmaceuticals a revu à la hausse certains de ses objectifs financiers. Les revenus sont par exemple désormais attendus entre 11,9 et 12 milliards de dollars sur l'année, contre de 11,85 à 12 milliards de dollars auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

VERTEX PHARMACEU
426,0000 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank