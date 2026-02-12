Vertex Pharmaceuticals chute après une baisse des bénéfices au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de Vertex Pharmaceuticals

VRTX.O chutent de 1,1 % à 460,07 $ dans les échanges après bourse

** La société annonce un bénéfice ajusté de 5,03 $ par action au quatrième trimestre, inférieur aux estimations de 5,07 $ par action, selon les données du LSEG ** Le chiffre d'affaires de 2026 devrait se situer entre 12,95 et 13,1 milliards de dollars, son point médian correspondant aux estimations des analystes (13,02 milliards de dollars)

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 3,19 milliards de dollars, contre 3,18 milliards de dollars estimés par les analystes

** VRTX a augmenté de 12,6 % en 2025