 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vertex Pharma s'envole à Wall Street après des données positives sur un essai de phase 3
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 16:41

A New York, Vertex Pharmaceuticals est particulièrement entouré et le titre progresse de 9,14%, à 503 dollars. La société a annoncé le succès d'un essai de phase 3.

La société a dévoilé des données positives issues d'une analyse intermédiaire préspécifiée à la semaine 36 d'un essai pivot de phase 3. Ce dernier compare une dose de 80mg de Povetacicept administrée par voie sous-cutanée toutes les quatre semaines au placebo, en complément des soins standard pour le traitement de la néphropathie à IgA. Cette maladie, aussi appelée maladie de Berger, touches les reins et est causée par un dysfonctionnement du système immunitaire.

Les patients traités avec le produit développé par Vertex Pharmaceuticals ont obtenu une réduction de 52% de la protéinurie par rapport au début de l'étude et une réduction statistiquement et cliniquement significative de 49,8% de l'UPCR par rapport au placebo (le rapport protéine/créatinine urinaire).

Pour le Dr Reshma Kewalramani, président-directeur général de Vertex Pharmaceuticals : " les résultats de l'analyse intermédiaire à 36 semaines de la Phase 3 RAINIER dans la NIgA sont remarquables. Avec son profil clinique, ses avantages en matière de dosage et d'administration, le povetacicept démontre un potentiel de "meilleur de sa catégorie" ( best-in-class ) et établit la médecine rénale comme la quatrième franchise de Vertex aux côtés de la mucoviscidose, de l'hématologie et de la douleur aiguë ".

Valeurs associées

VERTEX PHARMACEU
503,9195 USD NASDAQ +9,34%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank