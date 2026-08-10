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Vertex Pharma en hausse après un revers subi par un médicament concurrent destiné au traitement d'une maladie génétique
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 16:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

10 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Vertex Pharmaceuticals VRTX.O progresse de 6,13% à526,41 dollars

** Sionna Therapeutics SION.O annonce qu'elle mettra fin au développement du SION-719, un médicament expérimental contre la mucoviscidose, après que celui-ci n'ait pas atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

** Les investisseurs craignaient que Sionna ne constitue une menace pour l’activité principale de VRTX dans le domaine de la mucoviscidose, mais l’échec de cet essai lève ces inquiétudes — RBC Capital Markets

** VRTX commercialise Trikafta et Alyftrek pour le traitement de la mucoviscidose — une maladie génétique rare, chronique et mortelle qui entraîne des lésions pulmonaires progressives

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse d’environ 17% depuis le début de l’année

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523,9100 USD NASDAQ +5,61%
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