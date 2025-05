Vert en vue à Wall Street ; l'indice du Michigan à venir

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le vert à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Sur le front géopolitique, des négociateurs russes et ukrainiens ont entamé à Istanbul leurs premiers pourparlers de paix. Les investisseurs vont prendre connaissance des chiffres de l'indicateur de sentiment de l'Université du Michigan. Le plus grand fabricant américain d'équipements de fabrication de puces électroniques Applied Materials a fait état d'une publication mitigée. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq avancent de 0,24% et de 0,21%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sans direction claire lors d'une séance particulièrement riche en termes de statistiques et de résultats. La salve d'indicateurs du jour -stagnation des inscriptions hebdomadaires au chômage, contraction surprise des prix à la production...-a provoqué la détente des taux obligataires. Au chapitre des valeurs, le géant de la distribution Walmart ne rassure pas en annonçant qu'il devra relever ses prix en raison du coût élevé des droits de douane. Le Dow Jones a gagné 0,65% à 42322 points tandis que le Nasdaq s'est replié de 0,18% à 19112 points.

Les chiffres macroéconomiques

1,412 million de permis de construire ont été enregistrés en avril en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,450 million, après 1,481 million en mars. De plus, 1,361 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,360 million, après 1,339 million en mars.

Les prix à l'import aux Etats-unis ont augmenté de 0,1% en avril sur un mois, contre une baisse de 0,4% attendue, après -0,4% en mars.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mai sera connu à 16h00.

Les valeurs à suivre

Applied Materials

Au second trimestre, le chiffre d'affaires d'Applied Materials s'élève à 7,10 milliards de dollars, en hausse de 7% sur un an. Le bénéfice net a bondi de 24% à 2,13 milliards de dollars. Par action, le bénéfice ressort à 2,63 dollars, un record, soit une progression de 28%. Le BPA non-GAAP est en hausse de 14% à 2,39 dollars. Au troisième trimestre, l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs anticipe un BPA non-GAAP de 2,35 dollars, à plus ou moins 20 cents près, ainsi que des revenus à hauteur de 7,20 milliards de dollars, à plus ou moins 500 millions près.

Bristol Myers Squibb

La Commission européenne a approuvé le protocole péri-opératoire associant Opdivo en néoadjuvannt et chimiothérapie suivie d'une intervention chirurgicale et Opdivo en adjuvant pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résécable à haut risque de récidive chez un certain type de patients adultes.

Boeing

Selon Reuters, le président américain Donald Trump a signé hier des accords d'une valeur totale de plus de 200 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis. L'accord comprendrait notamment l'achat de 28 gros-porteurs Boeing commandés par la compagnie aérienne émiratie Etihad Airways. Il s'agirait de Boeing 787 Dreamliner et de 777X de nouvelle génération, équipés de moteurs GE Aerospace. Etihad Airways paierait ces appareils à hauteur de 14,5 milliards de dollars qui seraient livrés à partir de 2028.

Deere

Le fabricant américain de matériel agricole Deere a dégagé un bénéfice net de 1,804 milliard de dollars au deuxième trimestre clos le 27 avril 2025, soit 6,64 dollars par action. Il est en repli comparé au bénéfice net il y a un an à la même période : 2,37 milliards de dollars, soit 8,53 dollars par action. Les ventes totales ont diminué de 16%, à 12,76 milliards de dollars sur ce trimestre 2025. Le bénéfice net attribuable pour l'exercice 2025 devrait se situer entre 4,75 et 5,50 milliards de dollars.