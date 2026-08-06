 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Versant Media enregistre une forte hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 13:19
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions de Versant Media ( VSNT.O ), société mère de CNBC, progressent de 7,4 % à 38,42 dollars en pré-ouverture ** La société prévoit pour un chiffre d'affaires compris entre 6,2 et 6,45 milliards de dollars en 2026, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes, qui s'échelonnaient entre 6,15 et 6,4 milliards de dollars

** La société affiche un chiffre d’affaires de 1,64 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 1,62 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 11,8 % depuis son introduction en Bourse le 5 janvier

Valeurs associées

VERSANT RG-A
38,6700 USD NASDAQ +1,18%
VERSANT RG-A WI
40,5700 USD NASDAQ -13,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,35 -0,88%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
SPACEX
133,11 +15,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank