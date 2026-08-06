Versant Media enregistre une forte hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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6 août - ** Les actions de Versant Media ( VSNT.O ), société mère de CNBC, progressent de 7,4 % à 38,42 dollars en pré-ouverture ** La société prévoit pour un chiffre d'affaires compris entre 6,2 et 6,45 milliards de dollars en 2026, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes, qui s'échelonnaient entre 6,15 et 6,4 milliards de dollars

** La société affiche un chiffre d’affaires de 1,64 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 1,62 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 11,8 % depuis son introduction en Bourse le 5 janvier