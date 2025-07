Vers une taxe de 15% sur les vins et spiritueux dès le 1er août

(AOF) - " Les vins et spiritueux exportés aux États-Unis seront taxés à hauteur de 15% dès le 1er août, jusqu'à ce qu'un accord soit éventuellement conclu dans le cadre de négociations qui devraient se poursuivre à l'automne ", affirment des responsables et diplomates de l'UE à Reuters. L'agence de presse fait savoir que, selon un diplomate de haut rang, " les discussions sur les droits de douane sur le vin se poursuivraient après la finalisation d'une déclaration commune de l'UE et des Etats-Unis sur l'accord commercial-cadre annoncé dimanche par Donald Trump et Ursula von der Leyen.

En Bourse, en Europe, les valeurs du secteur vins et spiritueux reculent : Pernod Ricard (-3,14%), Rémy Cointreau (-2,85%), Diageo (-3,11%)

En France, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard a déclaré hier que le secteur sera l'un des principaux perdants des droits de douane à 15%: " Nous exportons pour 5 milliards d'euros, 4 milliards pour le vin et les spiritueux, et 1 milliard pour le lait et les produits d'épicerie. 15%, c'est donc 800 millions d'euros qui s'ajoutent pour les consommateurs locaux ".

Elle espère que le taux de 15% sera "un plafond", et "qu' un accord 'zéro pour zéro'" sera trouvé.

De son côté, Laurent Saint-Martin, ministre délégué au Commerce extérieur, a estimé hier que le secteur pourrait être exonéré de droits de douane : " Ce que nous poussons, d'une façon très claire, c'est une exemption pour les vins et spiritueux, en plus de l'aéronautique ".