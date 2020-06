Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vers une reprise économique lente et graduelle en zone euro, selon BNP Paribas Reuters • 10/06/2020 à 11:13









PARIS (Reuters) - L'économie de la zone euro repartira au second semestre avec la levée des mesures de confinement prises pour lutter contre le coronavirus mais la reprise sera lente et graduelle, dit-on chez BNP Paribas. La prudence s'impose en raison d'un niveau d'incertitude extrêmement élevé sur l'évolution de la crise sanitaire comme sur les perspectives économiques, a déclaré mercredi Louis Boisset, économiste spécialiste de la zone euro pour la banque française, lors d'une conférence en ligne. "La crise du COVID-19 aura des effets de long terme à la fois sur l'offre et sur la demande", a-t-il dit. "Nous avons aujourd'hui des premiers signes de légère reprise mais nous sommes plus pessimistes que nous ne l'étions il y a quelques semaines." L'équipe de recherche économique de BNP Paribas mise désormais sur une contraction de 13,6% du produit intérieur brut de la zone euro au deuxième trimestre. La contraction de l'économie de la zone euro au premier trimestre a été révisée mardi à -3,6%, contre -3,8% lors de l'estimation précédente. La croissance devrait revenir au troisième et quatrième trimestres, avec des progressions attendues du PIB de respectivement 7,7% et 4,1%, d'un trimestre sur l'autre, selon les prévisions de BNP Paribas. "La reprise sera probablement lente", a dit Louis Boisset. "Dans la plupart des économies avancées, en particulier en Europe, le niveau d'activité devra rester inférieur à son niveau de fin d'année 2019 jusqu'à la fin de notre horizon de prévision, soit jusqu'à fin 2021." BNP Paribas prévoit ainsi une croissance de 5,8% en 2021 après une contraction de 9,2% sur l'ensemble de l'année 2020. "La reprise ne sera que graduelle", a dit Louis Boisset. "Les sociétés vont devoir adapter leur mode de vie à la présence du virus dans un contexte de très fortes incertitudes jusqu'à ce qu'un vaccin soit produit et soit surtout largement distribué." (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -0.66%