Vers une reconduction du président et de la directrice générale
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 07:42
Sous réserve du vote de l'assemblée générale, le conseil renouvellera Antoine Frérot dans ses fonctions de président du conseil d'administration et Estelle Brachlianoff dans celles de directrice générale de Veolia.
'Sous leur direction, l'intégration de Suez s'est accomplie avec succès. Veolia a également renforcé son expansion internationale et sa conquête de nouveaux marchés', explique le groupe de services aux collectivités.
