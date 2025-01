Vers une modération des droits de douane qui profiterait au secteur auto

(AOF) - Les constructeurs automobiles américains General Motors, Ford et Tesla sont attendus en hausse en pré-marché à Wall Street après que le Washington Post a rapporté que l’augmentation des droits de douane américains pourraient être moins agressive qu’annoncé précédemment par Donald Trump. Les conseillers du président élu travailleraient sur des droits s’appliquant à tous les pays mais ne couvrant que les importations critiques, dans certains secteurs jugés essentiels à la sécurité nationale ou économique.

