Vers une cession des parts dans Madeleine Premier par Esprit de France (Lebon)
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 09:53
Cette promesse d'achat, soumise aux conditions suspensives d'usage, concerne l'ensemble des titres de la société Madeleine Premier, y compris la participation de 49% d'Esprit de France détenue dans la société depuis 2016.
Esprit de France, filiale de Compagnie Lebon, accompagne l'exploitation de ce fonds de commerce depuis son ouverture en 2018. Cette promesse fait suite à une période d'exclusivité et un processus concurrentiel ayant donné lieu à la réception de plusieurs offres.
Valeurs associées
|93,800 EUR
|Euronext Paris
|-0,21%
A lire aussi
-
Nexans a déclaré lundi être entré en négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International pour la vente d'Autoelectric, pour une valeur d’entreprise de 207 millions d’euros. Selon un communiqué, cette cession du fabricant de faisceau de câblage ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évoluait en repli lundi, à l'entame d'une semaine avec peu de publications économiques attendues et écourtée par la fête de Noël. L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,31% vers 10H00, soit de 25,50 points, à 8.125,88 points. Vendredi, le CAC ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer