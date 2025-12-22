 Aller au contenu principal
Vers une cession des parts dans Madeleine Premier par Esprit de France (Lebon)
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 09:53

La Compagnie Lebon a fait part vendredi soir de la signature d'une promesse d'achat par un acquéreur pour reprendre la participation minoritaire d'Esprit de France SAS dans la société Madeleine Premier, qui détient le fonds de commerce de l'Hôtel Fauchon à Paris (quartier de la Madeleine).

Cette promesse d'achat, soumise aux conditions suspensives d'usage, concerne l'ensemble des titres de la société Madeleine Premier, y compris la participation de 49% d'Esprit de France détenue dans la société depuis 2016.

Esprit de France, filiale de Compagnie Lebon, accompagne l'exploitation de ce fonds de commerce depuis son ouverture en 2018. Cette promesse fait suite à une période d'exclusivité et un processus concurrentiel ayant donné lieu à la réception de plusieurs offres.


Valeurs associées

LEBON
93,800 EUR Euronext Paris -0,21%
