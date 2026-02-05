 Aller au contenu principal
Vers un statu quo monétaire de la BoE au moins jusqu'en mars, selon Amundi Investment Institute
information fournie par AOF 05/02/2026 à 15:42

(AOF) - "La Banque d'Angleterre a maintenu ses taux inchangés en février, confirmant une orientation toujours accommodant", souligne Alessia Berardi, responsable macroéconomie mondiale chez Amundi Investment Institute. Malgré une légère hausse récente de l'inflation et une amélioration des enquêtes de conjoncture, les risques d'inflation durable apparaissent moins marqués, tandis que les risques pesant sur la consommation et la productivité demeurent.

Dans le scénario central d'Amundi, l'inflation devrait nettement reculer entre le deuxième et le troisième trimestre, ce qui plaide pour un statu quo monétaire au moins jusqu'en mars, dans un contexte de fortes divisions au sein du comité de politique monétaire.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

