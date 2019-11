Les années 1970 ont été marquées par une période de forte inflation. Depuis cette époque, l'évolution haussière des prix de produits de consommation a progressivement baissé au point qu'aujourd'hui de grandes Banques centrales s'inquiètent des niveaux actuels d'inflation considérés comme trop faibles. Quels facteurs derrière cette baisse de l'inflation qui tend même vers un scénario de déflation ? Remontons un instant au début des années 80. Sous l'impulsion du Président Reagan et de la Première Ministre Thatcher, le monde bascule dans un système d'ouverture économique globalisé. Le flux de capitaux et les échanges commerciaux sont progressivement libéralisés sur l'échiquier mondial. Ainsi, la délocalisation sans contrainte des outils de production et l'ouverture à la concurrence des produits et des travailleurs de pays émergents cassent la spirale inflationniste des salaires qui caractérisaient les années 70.