Vers un gros mariage dans la santé avec AstraZeneca et Bristol-Myers Squibb ?

AstraZeneca trébuche lourdement à Londres (-6,69%, à 11 788 pence) après des informations du Financial Times, sur des négociations avec Bristol-Myers Squibb en vue d'un rapprochement.

Selon le média britannique, les deux sociétés auraient engagé des négociations en vue d'un mariage qui pourrait donner naissance au quatrième groupe pharmaceutique mondial. Il faut rappeler que le britannique pèse quasiment deux fois plus que l'Américain en bourse avec des capitalisations boursières respectives de 264 et 133 milliards de dollars.

Ce potentiel rapprochement serait mal vu du côté du Royaume-Uni car il renforcerait l'ancrage américain d'AstraZeneca qui réalisé déjà près de la moitié de ses revenus outre-Atlantique. Les autorités britanniques ne devraient pas apprécier.

La réaction des analystes

Pour Graham Parry, analyste chez Citi , ce rapprochement serait une surprise notamment au vu du portefeuille de produits en développement d'AstraZeneca qu'il estime être le meilleur du secteur. Il indique également, tout en restant à l'achat sur le titre du laboratoire britannique, que face aux capitalisations boursières des deux entreprises, cela impliquerait une émission d'actions importante pour Bristol-Myers Squibb. Il juge enfin que les portefeuilles des deux sociétés sont complémentaires.

Pour AlphaValue , l'opération s'apparente plus à une acquisition de Bristol-Myers Squibb par AstraZeneca, notamment à cause de la différence de taille entre les deux laboratoires. Le broker signale également que la récente cotation du titre du Britannique à New York ait constitué une étape préliminaire à une telle opération. Enfin, s'il a lieu, ce rapprochement pourrait relancer la spéculation sur une méga-opération et pour AlphaValue, l'entreprise qui a besoin d'une consolidation est Sanofi.

Du côté d' UBS , les analystes mettent l'accent sur le fait que les méga-fusions-acquisitions dans le secteur pharmaceutique étaient une caractéristique des précédentes vagues d'expiration de brevets, car elles offraient des synergies de coûts importants permettant de combler le déficit de résultats. Le problème toutefois est que la R&D semblait chuter encore davantage pendant la période de fusion, les collaborateurs se focalisant naturellement sur les risques pesant sur leur emploi durant l'intégration. La banque suisse estime que c'est pour cette raison que les opérations se sont réorientées vers des acquisitions ciblées. Par conséquent, les analystes sont plutôt surpris par cette nouvelle, mais leur avis sur l'action AstraZeneca reste à l'achat, avec un objectif de 17 600 pence.

Enfin, Jefferies se montre perplexe compte tenu de la solidité de la croissance et du profil d'innovation d'AstraZeneca. Les analystes indiquent que l'accrétion financière peut sembler séduisante et une génération de trésorerie supplémentaire permettrait d'investir davantage en R&D. Mais selon eux, s'il y a bien une entreprise qui n'a pas besoin d'ingénierie financière, c'est bien AZ.

La banque d'investissement américaine signale également que le chevauchement des portefeuilles pourrait attirer l'attention des autorités de la concurrence, ce qui pourrait être le principal obstacle. Les deux société disposent d'activités très significatives en oncologie. Les analystes évoquent également la dimension politique "à un moment où les décideurs politiques américains sont focalisés sur la production nationale et les industries stratégiques". Les analystes s'inquiètent également du fait que le portefeuille de BMS ajouterait 30 milliards de dollars de ventes soumises à la perte d'exclusivité avant même que les brevets d'AstraZeneca n'expirent après 2030. En résumé, l'accrétion sur les bénéfices à court terme pourrait atteindre deux chiffres, mais avec les pertes d'exclusivité, elle s'atténuera d'ici 2031. La recommandation reste à l'achat, avec une cible de 17 500 pence.