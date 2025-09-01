Vers un essai de phase 3 pour le zilebesiran de Roche
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 07:43
Cette décision a été prise sur la base du programme complet de phase 2 KARDIA, qui a évalué le zilebesiran chez des patients souffrant d'hypertension non contrôlée et de risque cardiovasculaire élevé, avec deux à quatre antihypertenseurs de traitement standard.
Aussi, l'essai de phase 3 sur les résultats cardiovasculaires (CVOT) ZENITH a été soumis aux régulateurs mondiaux et devrait être initié d'ici la fin de 2025. Il recrutera environ 11.000 patients et évaluera le zilebesiran tous les six mois par rapport au placebo.
'L'hypertension est la principale cause et le principal facteur de risque modifiable des maladies cardiovasculaires. On estime qu'un adulte sur trois, soit plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde, souffre d'hypertension', souligne Roche.
Valeurs associées
|261,600 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+0,50%
