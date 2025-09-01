 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 740,52
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vers un essai de phase 3 pour le zilebesiran de Roche
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 07:43

(Zonebourse.com) - Roche et Alnylam annoncent leur décision d'initier un essai de phase 3 pour évaluer la capacité du zilebesiran à réduire le risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs chez les patients souffrant d'hypertension non contrôlée.

Cette décision a été prise sur la base du programme complet de phase 2 KARDIA, qui a évalué le zilebesiran chez des patients souffrant d'hypertension non contrôlée et de risque cardiovasculaire élevé, avec deux à quatre antihypertenseurs de traitement standard.

Aussi, l'essai de phase 3 sur les résultats cardiovasculaires (CVOT) ZENITH a été soumis aux régulateurs mondiaux et devrait être initié d'ici la fin de 2025. Il recrutera environ 11.000 patients et évaluera le zilebesiran tous les six mois par rapport au placebo.

'L'hypertension est la principale cause et le principal facteur de risque modifiable des maladies cardiovasculaires. On estime qu'un adulte sur trois, soit plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde, souffre d'hypertension', souligne Roche.

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
261,600 CHF Swiss EBS Stocks +0,50%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse aux médias au siège de la BCE à Francfort
    BCE-Le système bancaire français est bien capitalisé, dit Lagarde
    information fournie par Reuters 01.09.2025 09:24 

    PARIS (Reuters) -Le système bancaire français est bien capitalisé et n'est pas la source de risque actuel, a déclaré lundi Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE). "Je pense que le système bancaire français est un système qui est bien ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres
    L'Europe en hausse avant un mois de septembre chargé
    information fournie par Reuters 01.09.2025 09:24 

    PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes évoluent en hausse lundi à l'ouverture malgré la situation politique en France et les craintes autour de l'indépendance de la Fed. À Paris, le CAC 40 se hisse de 0,31% à 7.727,59 points vers 07h16 GMT. Le Dax ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 01.09.2025 09:10 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse lundi, jaugeant les conséquences du récent revers judiciaire de Donald Trump sur les droits de douane aux Etats-Unis, avant un rapport sur l'emploi américain crucial attendu en fin de semaine. Vers 7H05 GMT, ... Lire la suite

  • Des blessés à l'hôpital à Jalalabad, le 1er septembre 2025 après un tremblement de terre qui a frappé un village de l'est de l'Afghanistan ( AFP / Aimal ZAHIR )
    Plus de 600 morts et 1.500 blessés dans un séisme en Afghanistan
    information fournie par AFP 01.09.2025 09:07 

    Au moins 622 personnes sont mortes et plus de 1.500 ont été blessées dans l'est de l'Afghanistan frappé dans la nuit de dimanche à lundi par un séisme de magnitude 6, suivi d'au moins cinq répliques ressenties à des centaines de kilomètres. L'épicentre du séisme, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank