Vers un cadre réglementaire pour les véhicules autonomes aux Etats-Unis

WASHINGTON, 19 novembre (Reuters) - L'agence américaine de la sécurité routière a annoncé jeudi l'ouverture d'une procédure qui devrait aboutir à l'adoption d'une réglementation pour les véhicules autonomes. "Cette réglementation permettra de répondre aux préoccupations légitimes du public concernant la sûreté, la sécurité et la confidentialité, sans entraver l'innovation dans le développement de systèmes de conduite automatisés", déclare la secrétaire américaine aux Transports, Elaine Chao, dans un communiqué. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) va recueillir dans un premier temps l'avis du public sur le sujet, mais l'élaboration de la réglementation prendra plusieurs années. Des sociétés comme General Motors GM.N , Waymo, filiale d'Alphabet GOOGL.O , et Tesla TSLA.O travaillent déjà à la conception de ce type de véhicule. Cependant, l'introduction de règles définitives en la matière devrait prendre plusieurs années. (David Shepardson, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Philippe Lefief)

