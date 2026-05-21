Vers un avis négatif du CHMP pour MaaT Pharma et son produit Xervyteg

MaaT Pharma a fait le point sur la demande d'autorisation de mise sur le marché de MaaT013 (Xervyteg) dans le traitement de la maladie du greffon contre l'hôte.

La société de biotechnologie a été informée par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA) d'une tendance vers un avis négatif concernant sa demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour MaaT013, à l'issue de la récente présentation orale.

Un vote formel du CHMP est attendu lors de la réunion de juin. Sous réserve de ce vote, MaaT Pharma prévoit de demander un réexamen du dossier, une procédure permettant une nouvelle évaluation scientifique indépendante du dossier par un groupe différent d'examinateurs. Selon la procédure, le CHMP doit procéder à ce réexamen dans un délai de 60 jours calendaires après réception de la demande formelle de la société.

MaaT Pharma a indiqué mettre en oeuvre des mesures de gestion de trésorerie afin de prolonger sa visibilité financière jusqu'en novembre 2026 (vs août 2026), couvrant ainsi les prochaines étapes réglementaires, y compris la procédure de réexamen, tout en poursuivant le développement de son pipeline.