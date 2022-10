Vers quelles actions se tourner en période de récession ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Alors que de plus en plus d'investisseurs s'attendent à ce que l'économie globale pâtisse des politiques monétaires de plus en plus restrictives et de la crise énergétique, obtenir des rendements en période de récession demande une certaine réflexion et une certaine préparation.

Cependant, il n'est pas impossible de gagner de l'argent lors de période de faiblesse économique. Il suffit simplement de savoir où se trouvent les meilleures opportunités d'investissement.

Dans cet article, nous allons donc nous concentrer sur les actions vers lesquelles se tourner en période de récession pour que vous puissiez préparer au mieux votre portefeuille à un ralentissement économique.

Les bénéficiaires de la hausse du prix des matières premières engrangent des profits records

Avec le conflit en Ukraine, le prix de nombreuses matières premières a explosé, soutenant le secteur de l'énergie et de certaines autres matières premières, notamment agricoles et industrielles.

Cette hausse des prix est en partie due aux conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie sur l'offre de ces matières premières. En effet, dès que la production ou l'offre d'une matière première est impactée alors que le niveau de la demande reste identique, voire augmente, alors les prix ont tendance à accélérer.

Le pétrole, le gaz naturel, le coton, l'aluminium, le blé ou encore le cuivre ont tous atteint des niveaux records jamais vu depuis plusieurs décennies au cours de l'année 2022. Ainsi, les entreprises de ces secteurs d'activité ont pu globalement profiter de la hausse des prix en augmentant leurs bénéfices et leurs marges.

La pyramide de Maslow reste d'actualité

Dans les années 1950, les travaux d'Abraham Maslow amènent à la création de ce que l'on appelle la pyramide de Maslow ou la pyramide des besoins. Cette pyramide hiérarchise les besoins des individus en cinq niveaux : les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement.

En prenant en compte les besoins physiologiques, liés à la survie des Hommes, et le besoin de sécurité, on se retrouve souvent avec les secteurs dits défensifs en Bourse. Ces secteurs d'activité sont des industries qui sont généralement peu corrélées à l'activité économique, parce qu'elle propose des produits et des services nécessaires à la vie de tous les jours. On pensera notamment à l'agroalimentaire, à la santé ou encore à la défense.

Les secteurs défensifs sont des secteurs plus solides dans lesquels investir en bourse lorsque les risques d'une récession s'intensifient. Après tout, tout le monde a toujours besoin de manger, de boire et d'accéder à des soins de santé quelles que soient les conditions économiques. Tout comme la population a besoin que ses déchets soient traités ou que son logement soit chauffé en hiver.

Le luxe ne connaît pas la crise ?

Certains considèrent que le luxe ne connaît pas la crise et que les entreprises de ce secteur d'activité sont de bonnes options de placements en cas de récession. Deux géants français du luxe, Kering et LVMH, semblent avoir connu un excellent premier semestre malgré les difficultés des chaînes d'approvisionnement et la situation sanitaire stricte en Chine.

Du côté des coûts, il semblerait que le luxe profite d'une sorte d'inelasticité de la demande au prix. Pour rappel, l'élasticité-prix de la demande permet aux entreprises de déterminer le prix de vente idéal en mesurant le changement de la demande à une variation du prix. Alors que la majorité des grandes marques de luxe a augmenté leurs prix pour faire face aux hausses des matières premières, les clients ne paraissent pas y voir un frein, puisque ces entreprises enregistrent des hausses des ventes.

De nombreux facteurs peuvent expliquer les opportunités de ce secteur comme la parité EUR/USD, la faiblesse généralisée de l'euro, la démocratisation des produits de luxe, l'élargissement de la classe moyenne mondiale, le fait que certains produits de luxe deviennent des opportunités d'investissement ou encore la grande variété de produits de cette industrie.

Conclusion

Vous l'aurez compris, il existe des opportunités intéressantes vous permettant de placer votre argent dans certaines industries spécifiques lors des périodes de récession. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est préférable de vous concentrer sur de grandes entreprises en bourse comme les blue chips. Vous pourrez ainsi profiter d'un certain savoir-faire et d'une stratégie qui a fait ses preuves dans le temps, d'une entreprise ayant une situation financière saine, d'une distribution des dividendes régulière et en croissance, ainsi que d'un placement dans une entreprise ayant un statut de leader.