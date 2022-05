Vers la fin de l’âge d’or des actions ?

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

L'année 2021 marque probablement le sommet de l'âge d'or des actions, et 2022 le début d'une période plus difficile.

Nous retenons deux indicateurs clé pour comprendre l'évolution du cours des actions. Dans la sphère réelle, les marges des entreprises reflètent leur capacité à transformer en profit la croissance de l'activité. Dans la sphère financière, les taux d'intérêt gouvernent les arbitrages des investisseurs. Si les taux progressent, les obligations deviennent plus attractives, et la valeur actuelle des flux des actions diminue.

De 2000 à 2021, les évolutions de ces deux indicateurs ont été très favorables : les marges des entreprises ont progressé, alors que les taux d'intérêt ont baissé tendanciellement.

Source : Factset et Valquant Expertyse

En 20 ans, les marges ont doublé pour passer de 4 à 8%, alors que les taux d'intérêt ont fortement baissé, de 4 à 1,4% actuellement. C'est manifestement en 2021 que les « planètes se sont alignées », puisque les actions ont bénéficié d'un taux de marge au plus haut, et de taux d'intérêt restés proches de zéro voire en dessous pendant toute l'année.

Pour mesurer l'effet combiné de ces deux variables, nous avons soustrait du taux de marge nette après impôt, le taux d'intérêt des obligations d'Etat à 10 ans. Cet indicateur « marge – taux » guide le cours des actions…

Source : Factset et Valquant Expertyse

On voit sur le graphique ce dessus que les grandes périodes d'achat correspondent au moment ou la courbe bleue dépasse la courbe noire des cours. Les périodes 2002 – 2004 et 2010-2014 ont été particulièrement favorables. Et, d'ailleurs, les cours ont fortement progressé pendant ces périodes. En revanche, les cours subissent des baisses profondes quand la courbe noire dépasse la courbe bleue : on le voit très bien en 2001, en 2007, et d'une manière inédite, en 2021. Récemment, la chute de la courbe bleue a augmenté l'écart avec la courbe noire, essentiellement en raison de la hausse des taux, puisque globalement, pour l'instant, les marges demeurent à des niveaux record.

Quelle est la tendance prévisible des marges des entreprises et des taux d'intérêt ?

Les marges d'entreprises sont appelées à baisser. Tout l'indique : hausse du cours des matières premières, hausse des salaires, pénuries de composants, …Même si les publications du premier trimestre 2022 ont été très favorables, les entreprises ont souvent alerté sur les difficultés rencontrées actuellement dans leurs processus de production.

La plus grande entreprise du monde par sa capitalisation, Apple, a prévenu que ses profits allaient souffrir à partir du second trimestre, en raison des difficultés rencontrées en Chine, pour la production comme pour la commercialisation de ses produits. Nous considérons que les anticipations de bénéfices des analystes sont particulièrement optimistes, au regard du contexte actuel et de la probabilité élevée d'affronter une récession. D'ailleurs, la baisse de 1,4% du PIB des USA au premier trimestre n'augure rien de bon en la matière…C'est bien la hausse des prix, qui culmine à plus de 8% aux USA, et à plus de 7% en Europe, qui explique la récession : les volumes sont ajustés à la baisse par les ménages.

C'est la virulence de la hausse des prix, même si la composante conjoncturelle et pétrolière est forte, qui explique pourquoi les taux d'intérêt vont monter. Les banques centrales, qui sortent d'une période de création de monétaire particulièrement intense et longue, doivent en effet remonter leurs taux pour éviter une crise de confiance majeure. Manifestement, elles sont dépassées par les évènements, et le risque déflationniste s'est transformé en risque inflationniste. Elles doivent, au moins « pour la forme », mettre en œuvre une politique de forte hausse des taux administrés, comme la Fed va l'annoncer au terme de sa réunion de politique monétaire du 4 mai. Le graphique ci-dessous montre à l'évidence que les taux d'intérêt vont continuer à progresser

Source : Factset et Valquant Expertyse

Entre la baisse future des marges et la hausse très probable des taux d'intérêt, le cours des actions doit corriger. Nous anticipons une baisse de 500 à 1000 points du CAC 40 dans les prochaines semaines.

