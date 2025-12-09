Vers des bénéfices record en 2026 pour les compagnies aériennes mondiales-Iata

Le logo de l'IATA

Le secteur aérien mondial devrait connaître des bénéfices record en 2026, malgré les problèmes persistants dans la chaîne d’approvisionnement qui freinent les livraisons d’appareils et retardent l'arrivée de modèles plus économes en carburant, selon les prévisions de l'Association internationale du transport aérien (Iata) publiées mardi.

Le bénéfice net des compagnies aériennes mondiales devrait atteindre 41 milliards de dollars (35,2 milliards d'euros) l'an prochain et leur chiffre d'affaires devrait croître de 4,5% à 1.053 milliards de dollars, selon l'Iata.

Le taux de marge nette est attendu stable à 3,9%.

Cette prévision intervient alors qu'Airbus a réduit son objectif de livraisons pour 2025, invoquant un problème de qualité sur certains panneaux de fuselage métallique des A320.

Les deux principaux constructeurs mondiaux, Airbus et Boeing, ont tous deux connu des retards de livraison auprès de leurs clients ces dernières années.

Les compagnies aériennes affirment ne pas pouvoir réduire leurs coûts de carburant tout en transportant plus de passagers sans avions plus récents et plus efficaces.

Malgré cela, l’Iata affiche un ton optimiste pour l’année à venir.

"Les compagnies aériennes ont réussi à intégrer une résilience amortissant les chocs dans leurs activités, ce qui leur assure une rentabilité stable", a déclaré le directeur général de l'Iata, Willie Walsh, dans un communiqué.

(Rédigé par Joanna Plucinska et Olivia Le Poidevin, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)