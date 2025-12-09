 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 082,21
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vers des bénéfices record en 2026 pour les compagnies aériennes mondiales-Iata
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 10:35

Le logo de l'IATA

Le logo de l'IATA

Le secteur aérien mondial devrait connaître des bénéfices record en 2026, malgré les problèmes persistants dans la chaîne d’approvisionnement qui freinent les livraisons d’appareils et retardent l'arrivée de modèles plus économes en carburant, selon les prévisions de l'Association internationale du transport aérien (Iata) publiées mardi.

Le bénéfice net des compagnies aériennes mondiales devrait atteindre 41 milliards de dollars (35,2 milliards d'euros) l'an prochain et leur chiffre d'affaires devrait croître de 4,5% à 1.053 milliards de dollars, selon l'Iata.

Le taux de marge nette est attendu stable à 3,9%.

Cette prévision intervient alors qu'Airbus a réduit son objectif de livraisons pour 2025, invoquant un problème de qualité sur certains panneaux de fuselage métallique des A320.

Les deux principaux constructeurs mondiaux, Airbus et Boeing, ont tous deux connu des retards de livraison auprès de leurs clients ces dernières années.

Les compagnies aériennes affirment ne pas pouvoir réduire leurs coûts de carburant tout en transportant plus de passagers sans avions plus récents et plus efficaces.

Malgré cela, l’Iata affiche un ton optimiste pour l’année à venir.

"Les compagnies aériennes ont réussi à intégrer une résilience amortissant les chocs dans leurs activités, ce qui leur assure une rentabilité stable", a déclaré le directeur général de l'Iata, Willie Walsh, dans un communiqué.

(Rédigé par Joanna Plucinska et Olivia Le Poidevin, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:13

    et AF plonge de 10% mais quel pays de fou nous sommes

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des agriculteurs grecs en colère bloquent une autoroute près de la ville de Karditsa, dans le centre du pays, le 8 décembre 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )
    Grèce: les agriculteurs en colère maintiennent la pression
    information fournie par AFP 09.12.2025 11:45 

    Les agriculteurs en colère ont maintenu la pression sur le gouvernement grec mardi en poursuivant leurs barrages avec plus de 20.000 tracteurs sur les routes du pays après l'occupation des aéroports internationaux de l'île de Crète. "Plus de 20.000 tracteurs" sont ... Lire la suite

  • Le pape Léon XIV rencontre le président ukrainien Volodimir Zelensky à la Villa Barberini à Castel Gandolfo
    Ukraine: Le pape appelle au dialogue après un entretien avec Zelensky
    information fournie par Reuters 09.12.2025 11:42 

    Le pape Léon a appelé au dialogue pour parvenir à une "paix juste et durable" lors d'une rencontre mardi avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, a fait savoir le Vatican dans un communiqué. Le pape "a rappelé la nécessité de poursuivre le dialogue et renouvelé ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 09.12.2025 11:39 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI et pour le Standard & Poor's-500 .SPX , tandis que le Nasdaq devrait ouvrir inchangé. * NVIDIA ... Lire la suite

  • ( POOL / SINA SCHULDT )
    Allemagne: les exportations retrouvent la morosité en octobre
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.12.2025 11:37 

    Les exportations allemandes ont quasiment stagné en octobre sur un mois, selon un communiqué paru mardi, la première économie européenne souffrant toujours des droits de douane américains et du désintérêt croissant de la Chine pour ses marchandises. D'après l'institut ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank