Verres optiques: EssilorLuxottica va acquérir des actifs en Corée du sud

Le géant de l'optique EssilorLuxottica a annoncé lundi qu'il allait acquérir la division de la société sud-coréenne PUcore dédiée au développement, à la fabrication et à la vente de matériaux pour verres optiques.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, va doter EssilorLuxottica de capacités avancées en termes de R&D et de production de verres ophtalmiques "plus fins et plus légers", et "assurer un approvisionnement responsable sur le long terme", souligne le communiqué.

La transaction, qui devrait être finalisée d'ici fin 2025, inclut une unité de recherche et développement, un site de production et une équipe commerciale en Corée du Sud.

Elle comprend également l'acquisition de la propriété intellectuelle relative aux formulations des produits et aux procédés de fabrication.

"Cette acquisition nous permettra d'élargir notre portefeuille de brevets, de technologies" et d'améliorer "la performance et la durabilité des processus et approvisionnements de l'ensemble de l’industrie optique", ont déclaré le PDG du groupe, Francesco Milleri et le directeur général délégué Paul du Saillant dans ce communiqué.

Il s'agit de la cinquième acquisition du groupe franco-italien depuis le début de l'année, après celle de la start-up française Pulse Audition en janvier, celle de la start-up canadienne spécialisée dans le diagnostic Cellview Imaging en février, celle du groupe britannique de cliniques ophtalmiques Optegra, fin mai, et celle de l’un des principaux réseaux d’optique en Malaisie annoncé en juin.