Verkada évaluée à 5,8 milliards de dollars lors du dernier tour de table

La technologie de sécurité physique alimentée par l'IA Verkada a déclaré mercredi qu'elle était évaluée à 5,8 milliards de dollars lors du dernier tour de table.