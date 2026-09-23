Verizon va investir 70 millions de dollars dans un programme de formation à l'IA

Verizon (Crédits: Verizon)

par David Shepardson

Verizon VZ.N a annoncé mercredi qu'elle allait investir 70 millions de dollars dans une initiative nationale visant à proposer des formations en intelligence artificielle aux demandeurs d'emploi, aux petites entreprises et aux enseignants, alors que l'économie américaine s'adapte à une évolution technologique rapide.

L'opérateur américain s'associe à des programmes à but non lucratif tels que Goodwill Industries et vise à former des centaines de milliers de personnes à l'IA en s'appuyant sur les ressources pédagogiques d'entreprises telles qu'IBM IBM.N , Google GOOGL.O , Anthropic, Microsoft MSFT.O et OpenAI.

“L'IA va transformer le monde du travail”, a déclaré Dan Schulman, directeur général de Verizon, lors d'une interview. “Nous ne pouvons pas y parvenir seuls, bien sûr, mais nous pouvons peut-être inspirer les autres et servir en quelque sorte de modèle.”

M. Schulman souhaite que d'autres grandes entreprises se joignent à cette initiative et contribuent au financement de programmes visant à doter les travailleurs des compétences nécessaires pour occuper des postes spécifiques liés à l'IA.

“Il est dans l'intérêt de tous les chefs d'entreprise de se mobiliser”, a déclaré M. Schulman. “Si chaque entreprise du classement Fortune 100 () investissait 50 ou 70 millions de dollars dans ce projet, nous disposerions d'un fonds de plusieurs milliards de dollars.”

L'année dernière, Verizon s'est engagé à verser 20 millions de dollars pour aider ses salariés licenciés à acquérir des compétences en IA après avoir annoncé un plan de suppression de 13 000 emplois. Cette nouvelle initiative ajoute 50 millions de dollars supplémentaires.

“Nous nous concentrons tout particulièrement sur les compétences pertinentes pour les emplois concernés dans une économie en pleine transition”, a déclaré Steven Preston, directeur général de Goodwill Industries, lors d'une interview. “Les exigences en matière d'IA dans les offres d'emploi des employeurs viennent d'augmenter de manière exponentielle. Ils recherchent donc des personnes capables d'appliquer l'IA dans des domaines spécifiques.”

La plateforme de Verizon proposera des formations gratuites adaptées à des métiers spécifiques. De nombreux travailleurs considèrent la formation à l'IA comme un “trou noir”, a expliqué M. Preston, car ils ne savent pas par où commencer.

Goodwill a commencé à proposer des formations aux compétences numériques en 2017, alors que les employeurs exigeaient de plus en plus des compétences technologiques pour un large éventail de postes.

“Cela permet d'accéder à des postes intéressants pour lesquels beaucoup de personnes n'auraient pas pu postuler auparavant”, a déclaré M. Preston.

Donna Epps, vice-présidente senior de Verizon, a expliqué que l'entreprise avait choisi de s'associer à une organisation telle que Goodwill car celle-ci bénéficie déjà d'une forte présence au sein des communautés locales et est en mesure d'apporter un soutien concret. “Créer une main-d'œuvre prête pour l'IA aux États-Unis représente un défi colossal”, a déclaré Mme Epps.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))