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Verizon va céder 274 magasins et licencier 500 autres employés du siège social
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur mobile américain Verizon

VZ.N a annoncé qu'il allait céder 274 points de vente en propre et supprimer environ 500 postes au siège dans le cadre de sa restructuration en cours.

Au total, ces mesures concerneront environ 3.000 employés des magasins et du siège social. Verizon détiendra 1.000 magasins après la cession, qui prendra effet le 16 août. En mai, Verizon avait supprimé plusieurs centaines d’emplois après avoir annoncé en novembre la suppression de plus de 13.000 postes dans le cadre de sa plus importante vague de licenciements jamais réalisée.

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