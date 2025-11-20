 Aller au contenu principal
Verizon supprime plus de 13.000 emplois pour se restructurer
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:45

par David Shepardson

Verizon VZ.N a annoncé jeudi prévoir de supprimer 13.000 emplois, son plus grand plan de licenciement à ce jour alors que le groupe américain de télécommunications cherche à réduire ses coûts et restructurer ses activités.

Le premier opérateur de téléphonie mobile aux Etats-Unis a aussi déclaré qu'il convertirait 179 points de ventes détenus par le siège en commerces franchisés et fermerait un magasin.

Le nouveau directeur général de Verizon Dan Schulman a déclaré dans une note aux salariés que le groupe supprimerait plus de 13.000 postes et diminuerait les dépenses liées à la sous-traitance et à la main-d'œuvre externe.

"Notre structure de coûts actuelle limite notre capacité à investir de manière significative dans notre proposition de valeur client", a écrit Dan Schulman dans la note consultée par Reuters.

"Nous devons simplifier nos opérations afin de remédier à la complexité et aux frictions qui nous ralentissent et frustrent nos clients", a-t-il ajouté.

Un porte-parole de l'entreprise a confirmé les suppressions de postes, précisant qu'il s'agissait "pour Verizon de se réorganiser, de se restructurer et de redéfinir ses priorités afin de retrouver sa position de leader en tant que fournisseur de services de communication".

Reuters et d'autres médias ont rapporté la semaine dernière que Verizon prévoyait environ 15.000 suppressions d'emplois.

La plupart des licenciements concernent la masse salariale aux Etats-Unis.

Dan Schulman a déclaré que Verizon établissait un fonds de reconversion de 20 millions de dollars pour permettre aux employés de se concentrer sur "les opportunités et les compétences nécessaires à l'aube de l'ère de l'IA".

Le groupe a précisé que les licenciements ne résultaient pas de son utilisation de technologies d'intelligence artificielle.

Verizon est sous pression dans un contexte de contraction de sa clientèle potentielle, la concurrence proposant des forfaits moins coûteux et les câblo-opérateurs se mêlant aux enchères.

Dan Schulman, ancien patron de Paypal mais siégeant au conseil d'administration de Verizon depuis 2018, a été nommé en octobre alors même qu'AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O lançaient des offres promotionnelles pour accompagner le lancement de nouveaux modèles d'iPhone.

(David Shepardson; version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)

Valeurs associées

AT&T
25,265 USD NYSE -1,37%
FRONTIER COMM
37,8500 USD NASDAQ -0,13%
T-MOBILE US
211,2700 USD NASDAQ -0,85%
VERIZON COMM
41,190 USD NYSE -0,72%
