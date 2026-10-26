Verizon revoit à la hausse ses prévisions annuelles et signe un contrat de plus de 2 milliards de dollars avec AWS pour une infrastructure d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires issus de la conférence téléphonique post-résultats)

Verizon VZ.N a revu à la hausse lundi ses prévisions annuelles concernant le nombre d'abonnés mobiles, misant sur une forte demande pour ses forfaits simplifiés, et a signé un accord portant sur une infrastructure d'IA d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars avec Amazon Web Services.

Pour le troisième trimestre, l'opérateur de télécommunications a annoncé un nombre d'abonnés mobiles payant une facture mensuelle de 406 000, soit près du double des estimations des analystes, alors que Visible Alpha tablait sur 209 439.

* Verizon prévoit désormais d’enregistrer entre 1,1 million et 1,2 million de nouveaux abonnés mobiles avec forfait cette année, contre des projections antérieures de 750 000 à 1 million.

* Elle a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l’ensemble de l’année, les portant de 4,99 $ à 5,04 $ à une fourchette comprise entre 5,04 $ et 5,06 $

* Toutefois, le chiffre d’affaires du troisième trimestre, s’élevant à 34,3 milliards de dollars, est resté en deçà des estimations des analystes, qui s’élevaient à 34,74 milliards de dollars, selon les données de LSEG

* Le chiffre d'affaires a été pénalisé par la baisse du nombre de renouvellements de terminaux après que Verizon a commencé à réduire les subventions sur les appareils. Verizon s'attend à ce que cette tendance se poursuive au quatrième trimestre.

* L'action Verizon a reculé de 2,5 % en début de séance

* Dans le cadre de son accord avec la division cloud d’Amazon, « AMZN.O », Verizon fournira une connectivité par fibre optique à haute capacité aux centres de données AWS

* Le directeur général Dan Schulman a déclaré lors de la conférence téléphonique post-résultats que la société était en pourparlers avec d’autres hyperscalers, des fournisseurs de néocloud et de grandes entreprises pour leur fournir une connectivité par fibre optique inerte ou active

* Par ailleurs, à propos des SPCX.O projets de SpaceX visant à pénétrer le marché de la téléphonie mobile, M. Schulman a déclaré que la mise en place d’un réseau terrestre concurrent prendrait entre quatre et six ans et coûterait entre 300 et 500 milliards de dollars

* Verizon se montrerait « farouchement compétitif » une fois que SpaceX serait entré sur le marché, a-t-il ajouté