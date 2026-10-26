Verizon revoit à la hausse ses prévisions annuelles et signe un contrat de plus de 2 milliards de dollars avec AWS pour la mise en place d'une infrastructure d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Évolution du cours de l'action)

Verizon VZ.N a revu à la hausse lundi ses prévisions annuelles concernant le nombre d'abonnés mobiles, misant sur une forte demande pour ses forfaits simplifiés, et a signé un contrat d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars pour une infrastructure d'IA avec Amazon Web Services.

Pour le troisième trimestre, l'opérateur de télécommunications a enregistré 406.000 nouveaux abonnés mobiles postpayés, soit près du double des estimations des analystes, alors que Visible Alpha tablait sur 209.439.

L'action de la société new-yorkaise a progressé de 2,4 % en pré-ouverture.

* Verizon prévoit désormais d’enregistrer entre 1,1 million et 1,2 million de nouveaux abonnés mobiles postpayés cette année, contre des prévisions antérieures de 750.000 à 1 million.

* Elle a également relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année, de 4,99 $ - 5,04 $ à 5,04 $ - 5,06 $

* Toutefois, le chiffre d’affaires du troisième trimestre, s’élevant à 34,3 milliards de dollars, est resté en deçà des estimations des analystes, qui tablaient sur 34,74 milliards de dollars, selon les données de LSEG

* Le chiffre d’affaires a été pénalisé par la baisse des volumes de renouvellement de terminaux, les clients conservant leurs téléphones plus longtemps depuis que Verizon a commencé à réduire les subventions sur les appareils

* Un an après l’arrivée du directeur général Dan Schulman, Verizon a entrepris une refonte en profondeur de son activité, en restructurant ses opérations et en simplifiant son offre de téléphonie mobile

* L'entreprise a lancé en juin son forfait "Simplicity", proposant une tarification transparente et un volume de données illimité

* Dans le cadre de son accord avec la division cloud d’Amazon, AMZN.O , Verizon fournira une connectivité par fibre optique à haute capacité aux centres de données AWS, permettant des transferts de données plus rapides et plus fiables afin de prendre en charge les charges de travail croissantes liées à l’intelligence artificielle

* En juillet, Verizon a annoncé un accord de plus d’un milliard de dollars avec Google pour relier des centres de données à l’aide de fibre noire, soulignant ainsi comment la demande croissante en matière d’IA pourrait ouvrir une nouvelle source de revenus au-delà des services mobiles et haut débit traditionnels pour les opérateurs de télécommunications