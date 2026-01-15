Verizon résout le problème des pannes de réseau qui ont affecté des centaines de milliers de personnes

(Refonte avec résolution de la panne) par David Shepardson et Harshita Mary Varghese

Verizon Communications

VZ.N a déclaré mercredi en fin de journée avoir rétabli le service de téléphonie mobile et prévu d'offrir aux consommateurs concernés des crédits pour une panne de 10 heures qui a perturbé les appels, les textos et l'utilisation d'Internet pour des centaines de milliers de clients.

"Aujourd'hui, nous avons laissé tomber beaucoup de nos clients et nous en sommes vraiment désolés", a déclaré Verizon. "La panne a été résolue. Si les clients ont encore un problème, nous les encourageons à redémarrer leurs appareils pour se reconnecter au réseau. Les personnes concernées recevront un crédit sur leur compte." Verizon a ajouté que "si les clients ont encore un problème, nous les encourageons à redémarrer leurs appareils pour se reconnecter au réseau".

La panne a incité plusieurs grandes villes à conseiller à leurs habitants d'utiliser d'autres opérateurs pour appeler les services d'urgence.

Verizon n'a pas révélé l'ampleur de la perturbation ni la cause de la panne, mais a déclaré qu'il n'y avait aucune indication d'une cyberattaque.

Downdetector, qui rassemble des données sur les pannes de service, a déclaré avoir reçu 2,2 millions de rapports au cours des dernières 24 heures concernant l'interruption de service de Verizon. Le président de la Commission fédérale des communications (FCC), Brendan Carr, a déclaré à Reuters, à l'issue d'une audition au Congrès, que l'agence examinerait la question "et prendrait les mesures qui s'imposent." Anna Gomez, commissaire démocrate à la FCC, a déclaré qu'elle demanderait à l'agence d'enquêter.

La ville de New York a informé ses habitants que la panne pourrait affecter certains utilisateurs qui tentent d'appeler le 911 pour obtenir une aide d'urgence. "Appelez en utilisant un appareil d'un autre opérateur, une ligne fixe ou rendez-vous à un poste de police ou de pompiers pour signaler les urgences", a indiqué la ville sur X. Le district de Columbia a émis une alerte similaire.

Certains clients de Verizon ont posté des messages frénétiques sur les médias sociaux pour obtenir des informations sur le rétablissement du service. Verizon a été confronté à une panne nationale de téléphonie mobile fin 2024 qui a touché plus de 100 000 utilisateurs à son apogée. La panne a attiré l'attention de la FCC après que plusieurs services ont été affectés et que les utilisateurs d'iPhone ont été bloqués en mode "SOS".

Mercredi, de nombreux utilisateurs ont signalé le même problème concernant les téléphones en mode "SOS".