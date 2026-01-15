 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Verizon résout le problème des pannes de réseau qui ont affecté des centaines de milliers de personnes
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 04:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec résolution de la panne) par David Shepardson et Harshita Mary Varghese

Verizon Communications

VZ.N a déclaré mercredi en fin de journée avoir rétabli le service de téléphonie mobile et prévu d'offrir aux consommateurs concernés des crédits pour une panne de 10 heures qui a perturbé les appels, les textos et l'utilisation d'Internet pour des centaines de milliers de clients.

"Aujourd'hui, nous avons laissé tomber beaucoup de nos clients et nous en sommes vraiment désolés", a déclaré Verizon. "La panne a été résolue. Si les clients ont encore un problème, nous les encourageons à redémarrer leurs appareils pour se reconnecter au réseau. Les personnes concernées recevront un crédit sur leur compte." Verizon a ajouté que "si les clients ont encore un problème, nous les encourageons à redémarrer leurs appareils pour se reconnecter au réseau".

La panne a incité plusieurs grandes villes à conseiller à leurs habitants d'utiliser d'autres opérateurs pour appeler les services d'urgence.

Verizon n'a pas révélé l'ampleur de la perturbation ni la cause de la panne, mais a déclaré qu'il n'y avait aucune indication d'une cyberattaque.

Downdetector, qui rassemble des données sur les pannes de service, a déclaré avoir reçu 2,2 millions de rapports au cours des dernières 24 heures concernant l'interruption de service de Verizon. Le président de la Commission fédérale des communications (FCC), Brendan Carr, a déclaré à Reuters, à l'issue d'une audition au Congrès, que l'agence examinerait la question "et prendrait les mesures qui s'imposent." Anna Gomez, commissaire démocrate à la FCC, a déclaré qu'elle demanderait à l'agence d'enquêter.

La ville de New York a informé ses habitants que la panne pourrait affecter certains utilisateurs qui tentent d'appeler le 911 pour obtenir une aide d'urgence. "Appelez en utilisant un appareil d'un autre opérateur, une ligne fixe ou rendez-vous à un poste de police ou de pompiers pour signaler les urgences", a indiqué la ville sur X. Le district de Columbia a émis une alerte similaire.

Certains clients de Verizon ont posté des messages frénétiques sur les médias sociaux pour obtenir des informations sur le rétablissement du service. Verizon a été confronté à une panne nationale de téléphonie mobile fin 2024 qui a touché plus de 100 000 utilisateurs à son apogée. La panne a attiré l'attention de la FCC après que plusieurs services ont été affectés et que les utilisateurs d'iPhone ont été bloqués en mode "SOS".

Mercredi, de nombreux utilisateurs ont signalé le même problème concernant les téléphones en mode "SOS".

Valeurs associées

AT&T
23,615 USD NYSE +1,37%
T-MOBILE US
192,0200 USD NASDAQ +1,24%
VERIZON COMM
39,830 USD NYSE +2,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 15.01.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * RICHEMONT ... Lire la suite

  • De jeunes partisans du président ougandais sortant Yoweri Museveni brandissent des affiches électorales et chantent des slogans à son dernier meeting de campagne, le 13 janvier 2026 à Kampala ( AFP / - )
    Les Ougandais votent, entre répression policière et blocage d'internet
    information fournie par AFP 15.01.2026 05:54 

    Les Ougandais se rendent aux urnes jeudi pour des élections législatives et présidentielle, le président Yoweri Museveni cherchant à prolonger ses 40 années au pouvoir dans un contexte de répression et de blocage d'internet. Dans la capitale Kampala, au moins un ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'exprime devant la presse dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, le 14 janvier 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump assure que les "tueries en Iran ont pris fin" mais laisse planer la menace d'une intervention
    information fournie par AFP 15.01.2026 05:11 

    Donald Trump a affirmé mercredi que "les tueries" en Iran avaient "pris fin" après la répression de manifestations par les autorités, mais a entretenu le flou sur une éventuelle intervention militaire américaine, indiquant que Washington suivrait de près la situation. ... Lire la suite

  • Un drapeau groenlandais dans une rue de Nuuk, la capitale de l'île arctique, le 14 janvier 2026 ( AFP / Alessandro RAMPAZZO )
    Une mission militaire européenne au Groenland, convoité par Trump
    information fournie par AFP 15.01.2026 05:09 

    Une mission militaire européenne démarre jeudi au Groenland, territoire arctique sous souveraineté danoise convoité par le président Donald Trump, au lendemain d'une rencontre à Washington entre responsables américains, danois et groenlandais qui a débouché sur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank