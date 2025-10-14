Verizon propose des options de paiement flexibles face à la fermeture du gouvernement américain ; les actions sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 octobre - ** Les actions de la société de télécommunications américaine Verizon Communications VZ.N en hausse de 1,50 % à 40,35 $
** L'entreprise offre des options de paiement flexibles aux militaires américains, aux garde-côtes, aux premiers intervenants et aux employés fédéraux touchés par la fermeture du gouvernement américain
** Les personnes éligibles qui ont besoin de plus de temps pour payer peuvent maintenant demander un report de paiement
** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 1,04 %, y compris les mouvements de la séance
