Verizon propose des options de paiement flexibles face à la fermeture du gouvernement américain ; les actions sont en hausse
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 18:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de la société de télécommunications américaine Verizon Communications VZ.N en hausse de 1,50 % à 40,35 $

** L'entreprise offre des options de paiement flexibles aux militaires américains, aux garde-côtes, aux premiers intervenants et aux employés fédéraux touchés par la fermeture du gouvernement américain

** Les personnes éligibles qui ont besoin de plus de temps pour payer peuvent maintenant demander un report de paiement

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 1,04 %, y compris les mouvements de la séance

