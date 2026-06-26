Verizon propose 3,2 milliards de dollars pour remporter des licences de spectre aux États-Unis

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Verizon Communications VZ.N a remporté vendredi une enchère organisée par la Commission fédérale des communications (FCC) pour l'attribution de licences de téléphonie mobile dans la bande de fréquences moyenne, en proposant près de 3,2 milliards de dollars, a annoncé l'agence.

AT&T, T-Mobile et Space X ont également remporté des licences de spectre lors de cette vente aux enchères qui a rapporté environ 3,5 milliards de dollars. T-Mobile a remporté des licences pour 278 millions de dollars, T-Mobile pour 121 millions de dollars et Space X pour 8,5 millions de dollars, a précisé la FCC.