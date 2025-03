Verizon: partenariat en cybersécurité avec Accenture information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 12:47









(CercleFinance.com) - Verizon Business et Accenture annoncent un partenariat stratégique dans le but de développer des solutions avancées de cybersécurité face à l'évolution des menaces.



L'accord prévoit notamment des services as-a-service en gestion des identités, détection et réponse aux menaces (MxDR) et gestion des risques.

À terme, les deux entreprises aussi codévelopper de nouvelles solutions.



'Nous constatons une évolution des besoins de nos clients et développons de nouvelles capacités en cybersécurité. Le partenariat avec Accenture sera essentiel pour étendre nos capacités et proposer de nouveaux produits innovants afin de répondre aux besoins les plus pressants de nos clients', a commenté Kyle Malady, directeur général de Verizon Business.





