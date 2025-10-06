Verizon nomme Dan Schulman, ancien patron de PayPal, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'actions et de détails sur les nominations dans les paragraphes 1 à 3)
Verizon VZ.N a annoncé lundi que l'ancienpatron de PayPal, Dan Schulman, remplacerait Hans Vestberg au poste de directeur général de l'opérateur de télécommunications avec effet immédiat.
Vestbergsera conseiller spécial de l'entreprise jusqu'au 4 octobre de l'année prochaine, a précisé Verizon.
Les actions de Verizon étaient en hausse de 1,3 % dans les échanges avant bourse.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer