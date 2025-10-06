Verizon nomme Dan Schulman, ancien directeur général de PayPal, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Verizon VZ.N a annoncé lundi que l'ancien directeur général de PayPal, Dan Schulman, prendrait le poste de directeur général de l'opérateur de télécommunications avec effet immédiat.