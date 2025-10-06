Verizon nomme Dan Schulman, ancien directeur général de PayPal, au poste de directeur général

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec AFP•06.10.2025•14:17•
La production industrielle a poursuivi sa baisse en août en Espagne, un mois après une nette chute en juillet, notamment à cause d'une diminution de l'activité dans le secteur de l'énergie, selon des résultats publiés lundi par l'Institut national de la statistique ...
information fournie par Boursorama avec AFP•06.10.2025•14:15•
Le groupe fromager français Bel a annoncé lundi un partenariat stratégique avec Garudafood, leader indonésien des snacks et boissons, une étape qu'il juge majeure pour son expansion en Asie. Le fabricant de La Vache qui rit a acquis, pour 37 millions d'euros, une ...
information fournie par Boursorama avec AFP•06.10.2025•14:15•
Le groupe français d'électroménager Seb a de nouveau révisé à la baisse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel, ses ventes n'ayant pas atteint le niveau attendu, après les avoir déjà abaissées en juillet. Cette annonce faisait chuter ...
information fournie par Boursorama avec AFP•06.10.2025•14:14•
Le géant français des matériaux de construction Saint-Gobain prévoit 12 milliards d'euros d'"investissements de croissance" et d'acquisitions dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2026-2030, a-t-il annoncé lundi à l'occasion de sa journée investisseurs. ...
