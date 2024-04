Verizon maintient ses prévisions pour 2024

(AOF) - Au premier trimestre 2024, l'entreprise de télécommunications Verizon a déclaré un bénéfice par action de 1,09 dollar, contre un bénéfice par action de 1,17 dollar au premier trimestre 2023. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,15 dollars, dépassant le consensus de 3 cents. Le bénéfice net consolidé sur les trois premiers mois de l'année 2024 s'est élevé à 4,7 milliards de dollars contre 5 milliards de dollars il y a un an à la même période. Les revenus d'exploitation ont augmenté de 0,2% à 33 milliards de dollars.

L'Ebitda ajusté consolidé s'est élevé à 12,1 milliards de dollars, contre 11,9 milliards de dollars au premier trimestre 2023.

Verizon a perdu 68 000 abonnés avec forfait, les plus rémunérateurs. Le marché anticipait la perte de 92 000 abonnés.

Verizon précise que sur ce premier trimestre son flux de trésorerie disponible est de 2,7 milliards de dollars. Il est en hausse par rapport aux 2,3 milliards de dollars du premier trimestre 2023.

Côté perspectives, pour 2024, le groupe vise toujours une croissance de l'Ebitda ajusté entre de 1 et 3% et un BPA ajusté compris entre 4,50 et 4,70 dollars.

