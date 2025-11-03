 Aller au contenu principal
Verizon et AWS étendent leurs liens avec un nouveau réseau de fibres pour alimenter les applications d'IA
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Verizon VZ.N a annoncé lundi un accord avec Amazon Web Services pour construire des routes de fibre optique à haute capacité reliant les centres de données d'AWS, dans le but de renforcer l'infrastructure pour la prochaine génération d'applications d'intelligence artificielle.

Ce partenariat illustre la façon dont les géants du cloud et des télécommunications s'efforcent de répondre à la demande croissante de données et de réseaux émanant de l'IA générative, qui nécessite des connexions rapides, sécurisées et résilientes pour traiter des charges de travail massives.

Dans le cadre de l'accord Verizon AI Connect, le géant des télécommunications construira des chemins de fibre optique longue distance et à faible latence afin d'améliorer les performances et la fiabilité des charges de travail d'IA fonctionnant sur le cloud AWS. Les entreprises n'ont pas divulgué les détails financiers de l'accord.

Les opérateurs de télécommunications sont de plus en plus considérés comme des facilitateurs essentiels de l'économie émergente axée sur l'IA, tandis que les fournisseurs de services en nuage font état d'une forte croissance grâce aux charges de travail liées à l'IA.

La semaine dernière, les trois principaux fournisseurs de services en nuage, Microsoft, Amazon et Alphabet, ont fait état d'une accélération de la croissance de leur chiffre d'affaires, stimulée par la demande d'IA générative. Ils prévoient tous des dépenses d'investissement nettement plus importantes l'année prochaine.

Le nouvel accord approfondit la relation stratégique de longue date de Verizon avec AWS, qui comprend déjà un travail conjoint sur l'informatique mobile privée en périphérie et l'adoption par Verizon d'AWS en tant que fournisseur de cloud privilégié.

