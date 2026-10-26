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Verizon en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles et la signature d'un accord avec AWS dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 12:12

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Les actions de l'opérateur de téléphonie mobile Verizon ( VZ.N ) progressent de 2,1 % à 45,54 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit d'enregistrer entre 1,1 million et 1,2 million de nouveaux abonnés mobiles postpayés en 2026, contre des prévisions antérieures de 750.000 à 1 million

** La société relève ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'exercice fiscal, les portant à 5,04 $ à 5,06 $, contre 4,99 $ à 5,04 $ précédemment

** Signe un accord portant sur une infrastructure d'IA d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars avec Amazon Web Services AMZN.O

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre VZ a progressé de 9,7 %

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248,0000 USD NASDAQ 0,00%
VERIZON COMM
44,630 USD NYSE 0,00%
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