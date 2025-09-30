 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Verizon en discussions avec EchoStar
information fournie par AOF 30/09/2025 à 14:15

(AOF) - Verizon, opérateur télécoms américain, est en discussions avec EchoStar concernant l'achat d'une partie du spectre sans fil de ce dernier, a fait savoir l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Dans le sillage de ces informations, EchoStar bondit de 7,2% en avant-Bourse.

Valeurs associées

VERIZON COMM
43,260 USD NYSE -0,81%
