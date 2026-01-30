Verizon devrait enregistrer une baisse de 4,2 % de son bénéfice par action d'une année sur l'autre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du BUZZ de jeudi sans changement de texte)

** Les actions de Verizon Communications VZ.N ont augmenté de 1,2 % jeudi avant la publication de ses résultats trimestriels vendredi avant la cloche

** Les analystes s'attendent à ce que l'entreprise de télécommunications publie un BPA ajusté de 1,05 $ au T4, en baisse de 4,2 % en glissement annuel, sur un chiffre d'affaires de 36,06 milliards de dollars contre 35,68 milliards de dollars au T4 2024, selon les données de LSEG

** L'entreprise a atteint ou dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfices au cours des huit dernières périodes de déclaration, selon LSEG ** Le 15 janvier, les autorités californiennes ont approuvé l'achat par VZ de Frontier Communications FYBR.O pour un montant de 20 milliards de dollars. ** Le 13 novembre, la société a annoncé 15 000 suppressions d'emplois dans le cadre d'un effort de restructuration

** Sur les 27 analystes qui couvrent le titre, les recommandations sont les suivantes: 10 "acheter" ou plus, 16 "conserver" et 1 "vendre"

** Le PT médian à 12 mois sur VZ est de 47,00 $, en hausse d'un dollar par rapport à il y a un mois (LSEG)

** Les options sur VZ impliquent un mouvement de 3,6 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi; c'est juste en dessous du mouvement moyen de 3,8 % de l'action sur huit trimestres après la publication des résultats, selon Trade Alert ** Depuis le début de l'année, les actions de VZ sont en baisse d'environ 2 % par rapport au gain de 1,8 % du Dow Jones .DJI au cours de la même période