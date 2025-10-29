Verizon dépasse les prévisions trimestrielles

(AOF) - Au troisième trimestre, Verizon a déclaré un bpa de 1,21 dollar contre 1,19 dollar attendu. Sur cette période, ses revenus ressortent également supérieurs aux attentes. Ils s'élèvent à 33,88 milliards de dollars contre un consensus de 34,3 milliards de dollars. Dans ce contexte, l'opérateur télécom américain a réaffirmé ses prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année et a déclaré qu'il s'attendait à ce que les dépenses d'investissement se situent dans la fourchette de 17,5 à 18,5 milliards de dollars, ou en dessous de cette fourchette.

