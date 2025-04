AOF - EN SAVOIR PLUS

Le bénéfice net est passé en un an de 4,7 à 5 milliards de dollars.

(AOF) - Verizon Communications a perdu plus d'abonnés à la téléphonie mobile au premier trimestre que prévu. Le géant américain des télécommunications a enregistré une perte de 289 000 abonnés après un record de 568 000 nouveaux abonnés au cours du trimestre de décembre. Les analystes s'attendaient à ce que la société perde 166 400 abonnés. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires total du groupe a augmenté de 1,5 % à 33,5 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations des analystes (33,24 milliards de dollars).

Verizon Communications : perte d'abonnés plus élevée que prévu au premier trimestre

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.