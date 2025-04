Verizon: BPA trimestriel accru de plus de 3% information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 13:38









(CercleFinance.com) - Verizon dévoile un BPA ajusté (c'est-à-dire hors éléments exceptionnels) de 1,19 dollar au titre du premier trimestre 2025, comparativement à 1,15 dollar sur la même période en 2024, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 12,6 milliards, contre 12,1 milliards un an auparavant.



Le chiffre d'affaires opérationnel de l'opérateur télécoms s'est élevé à 33,5 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 1,5% d'une année sur l'autre, dont des revenus des services mobiles de 20,8 milliards, en augmentation de 2,7%.



Pour 2025, Verizon continue de s'attendre à des croissances de 0 à 3% pour le BPA ajusté, de 2 à 3,5% pour l'EBITDA ajusté et de 2 à 2,8% pour les revenus des services mobiles, ainsi qu'à un free cash-flow de 17,5 à 18,5 milliards de dollars.





Valeurs associées VERIZON COMM 42,920 USD NYSE -2,58%