Verizon anticipe une nette progression de ses bénéfices grâce à un regain d'abonnements
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 16:59

Porté par une forte dynamique commerciale au quatrième trimestre 2025, Verizon Communications prévoit une hausse significative de ses bénéfices pour l'exercice 2026. L'opérateur américain a enregistré 616 000 nouveaux abonnés postpayés sur la période, sa meilleure performance depuis six ans, surpassant largement les 417 250 attendus. Ce bond s'explique par des promotions attractives, notamment une offre de quatre lignes à 100 dollars mensuels, proposées durant les campagnes du Black Friday et du Cyber Monday.

Cette embellie a été saluée par les marchés, l'action Verizon gagnant près de 9% en séance. Le groupe a également annoncé un ambitieux programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 25 milliards de dollars sur trois ans. Pour 2026, Verizon vise entre 750 000 et 1 million de nouveaux abonnés postpayés, misant sur la convergence entre mobile et internet haut débit. Le développement de ses infrastructures fibre, facilité par l'acquisition de Frontier, constitue un levier central dans cette stratégie de croissance.

Le PDG Dan Schulman, en poste depuis octobre, mène par ailleurs un vaste plan de réorganisation, marqué par plus de 13 000 suppressions de postes et un recentrage sur l'efficacité opérationnelle. Sur le plan financier, le groupe table sur un bénéfice compris entre 4,90 et 4,95 dollars par action en 2026, contre une estimation moyenne de 4,76 dollars. Le flux de trésorerie disponible devrait dépasser les 21,5 milliards de dollars, et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est établi à 36,4 milliards, légèrement au-dessus des attentes.

Valeurs associées

VERIZON COMM
43,862 USD NYSE +10,19%
