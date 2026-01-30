Verizon anticipe une nette progression de ses bénéfices grâce à un regain d'abonnements
Cette embellie a été saluée par les marchés, l'action Verizon gagnant près de 9% en séance. Le groupe a également annoncé un ambitieux programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 25 milliards de dollars sur trois ans. Pour 2026, Verizon vise entre 750 000 et 1 million de nouveaux abonnés postpayés, misant sur la convergence entre mobile et internet haut débit. Le développement de ses infrastructures fibre, facilité par l'acquisition de Frontier, constitue un levier central dans cette stratégie de croissance.
Le PDG Dan Schulman, en poste depuis octobre, mène par ailleurs un vaste plan de réorganisation, marqué par plus de 13 000 suppressions de postes et un recentrage sur l'efficacité opérationnelle. Sur le plan financier, le groupe table sur un bénéfice compris entre 4,90 et 4,95 dollars par action en 2026, contre une estimation moyenne de 4,76 dollars. Le flux de trésorerie disponible devrait dépasser les 21,5 milliards de dollars, et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est établi à 36,4 milliards, légèrement au-dessus des attentes.
