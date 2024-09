Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Verizon: accord sur des tours avec Vertical Bridge information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 15:37









(CercleFinance.com) - Verizon Communications annonce avoir conclu avec Vertical Bridge un accord définitif pour que ce dernier obtienne les droits exclusifs de location, d'exploitation et de gestion de 6.339 tours de communication sans fil aux Etats-Unis.



Cette transaction pour un montant global d'environ 3,3 milliards de dollars, y compris certains avantages commerciaux, est structurée comme un contrat de location prépayé avec un produit initial d'environ 2,8 milliards en cash.



Selon les termes de la transaction, qui devrait être finalisée d'ici fin 2024, Verizon louera pour 10 ans de la capacité sur ces tours à Vertical Bridge, qui servira de locataire principal, avec des options qui pourraient prolonger la durée du bail jusqu'à 50 ans.





